Городские власти обещают, что за 2 - 3 года в Отарах и других близлежащих от иловых карт поселках воздух очистится и дышать будет приятнее.

На территории биологических очистных сооружений Казани МУП «Водоканал» приступил к решению застарелой городской проблемы - устранению неприятного запаха вокруг очистных сооружений. Их собираются убрать под колпак.

Биологические очистные сооружения города были введены в эксплуатацию в 1974 году. Ежесуточно здесь очищается более 350 тысяч кубометров сточных вод. Технология, по которой проходит очистка канализационных стоков, практикуется в России уже почти полвека, и одним из больших ее минусов является невероятно противный запах.

- Не было ни одного собрания, ни одной встречи с жителями этих поселков, где не звучало бы требование убрать очистные сооружения, - говорит мэр Казани Ильсур Метшин. - Наконец-то решение найдено, и в скором будущем эта проблема также будет решена.

Решение действительно позволяет справиться с неприятным запахом. Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы, разработан АО «Казанский Гипронииавиапром». Он предусматривает перекрытие технологических объектов очистных сооружений съемными конструкциями, которые будут препятствовать распространению технологического запаха вокруг очистных сооружений. Укрытию подлежат 25 позиций. Кроме того, проектом предусмотрена система очистки воздуха.

Аналогичные конструкции уже применяются на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья. Общая стоимость проекта - почти 600 млн рублей. Финансирование будет производиться из бюджетов республики, Казани и из собственных средств МУП «Водоканал». Полностью проект планируется завершить к маю 2018 года.