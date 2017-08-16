Минэнерго России подготовило постановление, предусматривающее поэтапную замену приборов учета потребления электроэнергии на счетчики нового образца.



«Умные» счетчики будут передавать данные по объему энергопотребления в сетевую компанию - таким образом отпадет необходимость ежемесячно снимать показания счетчиков.

Приборы учета, у которых закончился срок службы, будут заменять на новые за счет энергокомпаний. По желанию потребителей «умные» счетчики могут быть установлены досрочно.

По оценке ПАО «Россети», розничный энергорынок России оснащен автоматизированным учетом на 9%. Пилотные проекты уже реализуются в Калининграде, Ярославле и Туле. Старт программы по всероссийской замене счетчиков запланирован на лето 2018 года, сообщает информационная служба форума «Российская энергетическая неделя - 2017».