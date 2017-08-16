На прошлой неделе, 10 августа, вступил в силу федеральный закон, уточняющий порядок оплаты коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Так, в Жилищный кодекс РФ был внесен ряд изменений, касающихся порядка оплаты электричества, холодной и горячей воды, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок оплаты отведения общих сточных вод, сообщает «Парламентская газета». Теперь жильцам многоквартирных домов можно выбирать способ оплаты за общедомовые нужды: по нормативу, счетчику или среднемесячному показателю за прошлый год. Проголосовать за тот или иной способ оплаты «коммуналки» можно будет на общем собрании собственников квартир в доме.

В первом случае жильцы заплатят по минимальному ежемесячному нормативу, установленному в регионе. Но управляющая компания должна будет сделать перерасчет, если жители дома израсходуют меньше коммунальных ресурсов по региональному нормативу и эти данные подтвердит общедомовой счетчик.

Платить по фактическим показаниям счетчика особенно актуально жителям тех домов, где понятны источники сверхнормативного потребления. Если же собственники выбирают фиксированную плату по среднемесячному показателю за прошлый год, то корректировка начислений будет производиться один раз в год по показаниям общедомового счетчика.

За комментарием по поводу нововведения мы обратились к исполнительному директору НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрию Романову:

- Теперь собственники могут сами выбирать расчет ОДН на собрании, главное - его организовать. Ведь когда закон о том, что ОДН надо целенаправленно считать по нормативам, ввели во всей Российской Федерации с 1 января 2017 года, вроде бы для всех собственников стало хорошо. С другой стороны, порядка 30 - 40 процентов управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК, УК) за это время в принципе свели ОДН на ноль. А теперь снова вынуждены его соблюдать. Выиграли от нововведения те, кто каждый месяц получал «скачущие» начисления по ОДН в счете-фактуре. У тех, кто будет продолжать платить по нормативам, ОДН останется без изменений. Жители тех домов, где нет технической возможности установить прибор учета, тоже будут платить по нормативу.