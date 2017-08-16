После того как объявили, что в Татарстане будет введен дуальный сбор отходов, корреспондент «Казанских ведомостей» решила, не дожидаясь отмашки властей, начать раздельный сбор мусора у себя дома.

Приобрела два мусорных бака - большой и маленький - и принялась делить отходы на, так сказать, перерабатываемые фракции и неперерабатываемые. И быстро зашла в тупик. Ясно, что пищевые остатки - это неперерабатываемые. А пластиковая бутылка от молока, тетрапаковская упаковка от сока? В какой бак складывать старое тряпье и использованные подгузники? За ликбезом наш корреспондент обратилась к директору ООО «Поволжская экологическая компания» Ольге Гудимовой.



- Ольга Ивановна, помогите разобраться в этом разнообразии отходов. Что идет на вторичную переработку?

- Вы не единственная, кого затрудняет разделение отходов на фракции. Но прежде чем понять это, необходимо уяснить, что организации, занимающиеся сбором вторсырья, вынуждены руководствоваться коммерческим интересом. Для них интересно то, что востребовано на рынке вторсырья, потому что, пока не субсидируются государством, ими движут экономические механизмы. Они основаны на том, что получается из вторичного сырья, сколько средств затрачивается на сбор, хранение, сортировку, прессовку и транспортировку до переработчика. Финансовый результат и определяет, является ли то или иное вторсырье востребованным. К примеру, теоретически стекло - востребованный продукт, потому что его можно перерабатывать, но на практике от него все отказываются. Процесс сбора, хранения, сортировки и транспортировки получается настолько дорогим, что комбинат, который готов взять это стекло на вторичное использование, не может покупать его по таким ценам, так как конечная продукция будет дорогая и неконкурентоспособная.

- А если построить подобный комбинат в Татарстане?

- В теории все можно, но прежде чем возвести комбинат, надо знать, что он будет производить из стеклянных отходов и будет ли востребована эта продукция, а также сопоставить себестоимость производства продукции из первичных материалов и из вторичного сырья. Вполне возможно, что такой баланс будет найден и подобный комбинат появится, например, в Татарстане.

- Что скажете по поводу упаковки тетрапак?

- Это многослойная упаковка, состоящая из сильно спаенных фольги, ламинированной бумаги, пленки. Разделить этот слоеный пирог практически невозможно, и это делает упаковку сложноперерабатываемой и маловостребованной.

- То есть стекло и многослойную упаковку из-под соков и молочки переносим в бак неперерабатываемых отходов?

- А еще в неперерабатываемый мусор складываем упаковку из-под майонеза, стаканчики из-под йогурта, пенопластовые подложки для овощей, фруктов и мяса, стаканчики из-под кофе и многое другое.

- Что же тогда востребовано на рынке вторсырья?

- Самый обычный картон, только чистый, неокрашенный, без ламинирования. Он хорошо востребован. Второе место в этом рейтинге занимают ПЭТ-бутылки. Правда, здесь тоже есть некие оговорки. Не принимается цветная тара ярких кислотных оттенков. Не рекомендуем бросать бутылки из-под масла, молока в сетчатые контейнеры для раздельного сбора, которые стоят на улицах, так как потом их придется отсортировывать и формировать из них отдельную партию. В домашних условиях запрета для этого нет - молочные и масляные бутылки можно складывать в тару для перерабатываемых отходов, ведь все собранное вами вторичное сырье все равно поступит на сортировку. Только не забывайте все бутылки хорошенько приминать.

- Вы говорили, что некоторые пакеты сейчас можно отнести к разряду неперерабатываемых...

- Точнее, те пакеты, которые производятся в Китае. Их стало сложно перерабатывать, так как в материал, из которого их изготавливают, стали добавлять компоненты, из-за которых в процессе переработки они не плавятся, а вспениваются. В эту категорию попадают некоторые мусорные пакеты черного и серого цветов, а также некоторые пакеты, которые мы покупаем или получаем в магазинах.

- Может рядовой гражданин понять, какой пакет он покупает?

- Да, если на упаковке прописана маркировка. Эта информация не секретная, любой пользователь интернета может ознакомиться с ней. В описании маркировки разъяснено, из каких компонентов состоит продукт, можно ли его перерабатывать и тому подобное. Во многих странах существуют стандарты относительно упаковки, облегчающие процесс ее сбора и переработки после использования. Россия нуждается в подобной стандартизации. Когда введут утилизационный сбор и механизм его начисления и оплаты заработает в полную силу, тогда любой производитель будет заинтересован в том, чтобы упаковка, в которую он заворачивает свой товар, максимально перерабатывалась, иначе ему придется выплачивать государству повышенный утилизационный сбор. Как только этот экономический механизм будет запущен, порядка в сфере переработки вторсырья станет больше.

- Ну, хорошо. Я созрела для отдельного сбора ПЭТ-бутылок. А куда мне везти эти мешки? Машины у меня нет, в общественном транспорте везти нереально, выбрасывать в общий бункер тоже не вариант. Когда в Казани будут установлены отдельные контейнеры, причем во всех, даже самых отдаленных районах?

- Точной даты и районов города я вам не назову, потому что не знаю. Вопрос установки отдельных контейнеров тоже связан с экономикой. Представьте себе, что некая компания инвестировала большие деньги в создание сортировочного завода, а сейчас необходимо в обязательном порядке установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора, что тоже повлечет за собой немалые расходы. Спрашивается, зачем тогда было инвестировать в сортировочный завод? Думаю, те, кто работает в сфере отходов, сами должны решить, что для них экономически выгодно - устанавливать дополнительные контейнеры или строить сортировочные заводы.

- Но ведь нам твердят на каждом углу: «Вторсырье - это выгодно»...

- В нынешних условиях это скорее миф. Килограмм макулатуры стоит 7 - 9 рублей. Вы соберите килограмм бумаги и посмотрите, сколько это. И сколько надо еще собрать, чтобы заработать хотя бы тысячу рублей. Вторсырье - это не золотая жила и не отрасль с бешеным финансовым результатом. Инфраструктура хлопотная: необходимо много разнообразной техники, контейнеров, нужны люди, которые будут сортировать отходы, необходимы площади, на которых будет храниться отсортированное сырье, нужно продумать транспортировку до места переработки. На выходе получается достаточно высокая себестоимость всей этой цепочки сбора, вывоза, сортировки, переработки. К тому же не стоит забывать, что рынок, например, все тех же ПЭТ-бутылок потихоньку насыщается и в скором будущем переработчики могут сократить их прием. Тогда цена на них начнет падать, и желающих заниматься их сбором и сортировкой станет меньше. Соответственно, они опять будут попадать в мусор и дальше на полигон. За последние 10 лет мы уже несколько раз переживали резкие изменения спроса и цен на рынке вторичного сырья. Рынок вторсырья, как и любая отрасль, имеет свои механизмы, свои законы, в которых, однако, не сложно разобраться, если посмотреть, сколько что стоит и какой продукт на выходе получается.

- Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин считает, что не надо приучать россиян к раздельному сбору мусора, лучше строить больше сортировочных заводов. Вы с ним согласны?

- Отчасти я соглашусь с депутатом. Есть несколько разных концепций по работе с отходами, но ни одна из них не является единственно возможной и правильной. Просто надо выбрать, по какому пути нам необходимо двигаться: либо по пути строительства высокоэффективных мусоросортировочных комплексов, оснащенных современным оптическим оборудованием, которое работает в автоматическом режиме, либо по пути раздельного сбора отходов, который придется преодолевать значительно дольше - как минимум 20 лет. Именно столько понадобилось европейским странам, чтобы приучить к этому свое население. Пока не вырастет новое поколение с твердыми установками, от этого никуда не денешься. При этом все 20 лет надо вести серьезную просветительскую работу, которая тоже потребует немалых денежных вложений.

- Но ведь мы хотим как в Европе!

- Если хотим, то тогда и платить придется как в Европе. В России за сбор и вывоз отходов население платит примерно в 10 раз меньше, чем в европейских странах. Если мы хотим красивые мусоровозы, аккуратные контейнеры для раздельного мусора, современные перерабатывающие производства - это вполне реально, надо только за все платить соответственно.