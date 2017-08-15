В первый день сентября в этом году казанские мусульмане, как и их единоверцы по всему миру отпразднуют один из главных праздников - Курбан-байрам, день духовного очищения и жертвоприношения в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

По традиции в этот день принято приносить в жертву барана, козу, корову или овцу, в зависимости от достатка семьи.

В нынешнем году в Казани поступило заявок на забой 6400 голов скота, о чем рассказал в ходе пресс-конференции главный ветеринарный врач Вахитовского района Казани Ильгиз Камалов. Всего в столице Татарстана будет работать 25 площадок, где можно будет забить жертвенное животное. Ильгиз Камалов подчеркнул, что резать скот на частных подворьях будет нельзя, за чем будет следить полиция.

Также он напомнил горожанам о необходимости проявления бдительности - ежегодно в день Курбан-байрама рядом с официальными местами забоя недобросовестные личности продают мясо животных, неисследованных ветеринарными службами.