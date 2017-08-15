Дождливое лето в республике одновременно пошло на пользу аграриям и доставило им же серьезные неприятности.

Средняя урожайность зерновых в отдельных районах составляет 50 центнеров с гектара, однако уборочные работы по объективным причинам начались на две недели позже обычного. Об уборочной страде 2017 года в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

В Татарстане были намолочены первые 1,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 36,8 центнеров с гектара. В десяти районах республики урожайность составила свыше 40 ц/га, среди лидеров - Заинский, Нурлатский и Сармановский районы, собирающие в среднем по 50 ц/га. В общей сложности было обмолочено 23% от общей площади, засеянных зерновым и зернобобовыми культурам - 337,5 тысяч га.

Тем не менее, из-за позднего начала работ за урожай еще предстоит побороться. В общей сложности в Татарстане было засеяно почти 3 млн га, без учета кукурузы предстоит уборка еще почти 1,5 млн га.

По решению руководства республики 200 лучших комбайнеров этого года получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, как отметит замминистра, не все районы полностью используют потенциал своей техники.

По мнению Ильдуса Габдрахманова, благоприятная для уборки урожая погода должна продержаться до 25 августа.