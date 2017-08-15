Дождливое лето в республике одновременно пошло на пользу аграриям и доставило им же серьезные неприятности.
Средняя урожайность зерновых в отдельных районах составляет 50 центнеров с гектара, однако уборочные работы по объективным причинам начались на две недели позже обычного. Об уборочной страде 2017 года в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.
В Татарстане были намолочены первые 1,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 36,8 центнеров с гектара. В десяти районах республики урожайность составила свыше 40 ц/га, среди лидеров - Заинский, Нурлатский и Сармановский районы, собирающие в среднем по 50 ц/га. В общей сложности было обмолочено 23% от общей площади, засеянных зерновым и зернобобовыми культурам - 337,5 тысяч га.
Тем не менее, из-за позднего начала работ за урожай еще предстоит побороться. В общей сложности в Татарстане было засеяно почти 3 млн га, без учета кукурузы предстоит уборка еще почти 1,5 млн га.
По решению руководства республики 200 лучших комбайнеров этого года получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, как отметит замминистра, не все районы полностью используют потенциал своей техники.
По мнению Ильдуса Габдрахманова, благоприятная для уборки урожая погода должна продержаться до 25 августа.
Loading...