О замужестве и крепкой семье мечтает любая девушка. Однако часто случается, что годы идут, а предложения создания семьи от мужчины так и не поступает. Почему девушкам непросто выйти замуж в наше время, наш разговор с украинской свахой номер один Викторией Чернявской.

Справка «КВ». Виктория Чернявская – дипломированный маркетолог и бизнес-леди, практикующая matchmakercoach (сваха), игротехник и автор психологическах трансформационных игр, Учитель Рейки и мастер тайского массажа, счастливая жена и мама троих детей. Виктория Чернявская создала 4 бизнеса, 20 авторских тренингов, соединила узами брака более двухсот пар. В настоящее время активно работает в направлении геймификации бизнеса. Закончила сертифицированные курсы по разработке трансформационных игр психологического и бизнес-направлений. Создатель пяти разноплановых авторских игр, имеющих большой успех на рынке.

- Виктория, когда вы поняли, что быть свахой - это ваше призвание?

- С работой свахи я знакома с детства. Я выросла в многонациональной семье, имеющей еврейские, крымско-татарские корни, соблюдающей мусульманские традиции… Частенько, пока родители работали, за мной присматривала родственница, жена раввина. А она была свахой. После окончания политехнического института, я вначале работала в лаборатории магнитных материалов, но вскоре ушла в рекламный бизнес, став дипломированным маркетологом. И хотя мое дело было довольно успешным - я создала четыре рекламных агентства с оборотом шестьдесят миллионов долларов, туристическое агентство, вывела на рынок более ста брендов, в какой-то момент у меня возникло острое желание создания женского клуба, где я бы помогала женщинам обрести свое счастье в семье. По-простому - выдавала бы их замуж. Сейчас с гордостью могу сказать, что моему женскому клубу в Киеве уже 15 лет, а чтобы получить мои индивидуальные консультации, многие девушки согласны ждать годами в очереди.

- На Украине также много незамужних девушек, как и в России?

- Да, статистика примерно одинакова. Многие ищут причины в эзотерике, психологии, венцах безбрачия… Я подхожу к вопросу замужества как маркетолог и социолог. К настоящему моменту набралось столько опыта, что сейчас я занимаюсь написанием книги. А насчет венца безбрачия могу сказать, что это не особо распространенное явление: за всю свою практику я увидела, поскольку обладаю экстрасенсорными способностями, всего три венца безбрачия.

- Почему же тогда умные, красивые, состоявшиеся в бизнесе женщины зачастую незамужем?

- Потому что женщина никак не может встретить мужчину того уровня, на который она претендует. Чаще всего дамы пребывают в иллюзиях, что они когда-нибудь встретят своего принца. Но время идет, а принц так и не появляется. Тогда начинается личная трагедия, которая особенно остро переживается в 46 лет. В этом возрасте женщина понимает, что родить уже поздно, шансы выйти замуж малы. Она начинает копаться в себе, искать причины во внешности и это очень сильно бьет по ее самооценке. Когда ко мне приходят клиентки и говорят, что у них длинный нос или они очень толстые и это мешает им выйти замуж, я беру их за руку и веду в супермаркет. Там мы находим самых разных замужних женщин: и толстых, и худых, и с длинными носами… Потому что мужчинам нравятся разные женщины - и с маленькой грудью, и с большой, высокие и не очень.

Я бы выделила несколько типов невест, что приходят ко мне. Первый - слишком самоуверенные в себе, знающие, по их мнению, как обращаться с мужчинами, но до сих пор не получившие предложение о замужестве. Второй тип я называю «Уговорите меня выйти замуж». Девушка не хочет замуж, ей и так хорошо живется, но окружение хочет непременно видеть ее замужней дамой. Третий тип связан с профессиональным заболеванием современных невест - их амбивалентностью. Это когда они на 50% хотят замуж, а на 50% не хотят. Они спрашивают: «А вы мне даете гарантию, что через какое-то время он меня не бросит, как муж моей подруги? Что он не будет пить? Разбрасывать носки?»

- Виктория, что отличает вас от других свах?

- У меня нетрадиционные инструменты по выдаче замуж, весьма необычные. Мы же не ездим на тех машинах, на которых ездили 100 лет назад? Вот и в работе свахи есть серьезные обновления. Например, моя разработка - трансформационные игры для женщин, раскрывающие их женское начало и повышающие женскую энергию. Игры уникальны тем, что за 2 - 3 игры представительницы слабого пола получают то, что возможно за 5 лет моих личных консультаций. Сваха сейчас – это физик, маркетолог и психолог в одном лице. Работа эта не из легких. Мужчины ищут невесту в возрасте до 35 лет, максимум до 40, чтоб еще и детей смогла родить. Поверьте, сейчас выдать замуж женщину 40 лет с двумя высшими образованиями и своей квартирой труднее, чем запустить космический корабль! Сначала надо найти хоть одну причину, зачем ей это нужно, побороть ее амбивалентность. Проблема еще и в том, что статусные мужчины смотрят на женщин помоложе. С другой стороны, как правило, женщина, сделавшая карьерный рост, - это командир в юбке, а статусным мужчинам подчиняться ей вовсе не хочется.

- В Советском Союзе с замужеством было как-то попроще…

- Мое мнение: проблемы с замужеством начались тогда, когда в конце 80-х - начале 90-х годов появилась реклама одной французской компании со словами: «Ты этого достойна!» С этих пор почти каждая провинциальная девушка захотела замуж за миллионера, мол, неужели я этого не достойна? Культ олигарха процветает до сих пор. Посмотрите, все мыльные сериалы построены на этом принципе. Я же занимаюсь возвращением женщин в реальность. И честно говорю, что после 40 лет потенциальной невесте в нашей стране трудно выйти замуж. Статистика неумолима: на 100 обращающихся в брачное агентство женщин всего 1 - 2 мужчины. А олигархи, да еще и не женатые, вообще в страшном дефиците. Например, на 6 миллионов невест у нас в Украине 50 олигархов. Причем 48 женаты, 1 разведен, 1 не женат. Думаю, тут не надо обладать сверхматематическими способностями, чтобы понять, что вероятность выйти замуж за олигарха у каждой девушки гораздо меньше, чем выиграть главный приз в «Спортлото». В советские времена девочка, учась в 9 - 10-м классе, подсознательно рисовала свою судьбу. Мы стремились быть как все, и, естественно, все хотели замуж. Мужчины тогда делились на 5 сегментов: рабочие, колхозники, студенты, военные и партийные работники. И барышни выбирали: хочу замуж за инженера со стабильной зарплатой - иду в политехинститут, хочу связать жизнь с военным - в пединститут, где проводятся дискотеки с курсантами. Сейчас же мужчины делятся на 40 сегментов и при переизбытке невест на рынке замуж выходят не такие как все. И опять-таки внешность здесь не главное.

- И как быть девушкам, засидевшимся в невестах?

- Действовать как маркетолог. Что бы вы сделали в своем магазине, если на полках переизбыток товара, у которого заканчивается срок годности? Провели бы распродажу. То есть с олигархов и миллионеров девушке надо посмотреть в сторону обычных электриков, строителей, монтажников, продавцов-консультантов… А вдруг среди них ее судьба?

Второй вариант - смотрим на другие рынки. Ведь если товар не востребован на одном рынке, он может быть востребован на другом. Например, наши женщины после 45 пользуются большой популярностью у австралийских мужчин. Почему-то там в этом возрасте много неженатых. Если мы хотим миллионера - смотрим в сторону Индии и Китая. Иногда я подсказываю девушкам, где их судьба. В любом случае, чтобы найти свое женское счастье, дамам придется выйти из зоны комфорта и много работать в этом плане. Есть и третий вариант - брендинг невест. То, чем, собственно я и занимаюсь. Потому что я хорошо знаю, что покупают на каждом рынке.

- Ваше отношение к гражданским бракам?

- Очень негативное. Потому что это прежде всего выгодно мужчине, но невыгодно женщине. Многие пары придумывают отговорку, мол, надо посмотреть, уживемся ли мы характерами… Мое мнение здесь таково: когда вы повстречаетесь с 50 мужчинами, вы уже точно определитесь, кого вам надо на самом деле, будете искать партнера для жизни. Ну и конечно же в построении личного счастья огромную роль играет женское начало! Внутреннее состояние женщины, ее наполненность и присутствие гармонии в себе вызывают самые положительные отклики окружающих ее людей и мужчин в том числе. Достигнуть этого состояния можно разными способами. Я же предлагаю один из простых и одновременно эффективных - посредством психологической настольной игры «Гейша». (18+) Это одна из самых изысканных и стильных трансформационных игр. По-другому она называется «Как выйти замуж за миллионера», но предназначается не только невестам, но и замужним дамам, всем тем, кто хочет ощутить себя женственной, наполненной и гармоничной. Завораживающая, как взмах крыльев бабочки, игра-искушение «Гейша» дарит незабываемые ощущения. Так как она основана на законах квантовой физики и является игрой-состоянием, призванной пробудить у участниц тонкие чувства, в игру введено новшество – ароматы. Только представьте: ведущая игры в кимоно, участницам раздаются веера… «Гейша» - это проверка на женственность. Участницами могут быть исключительно женщины, удел мужчины в игре – зритель или судья.

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