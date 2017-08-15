«Гонка героев ночь» предлагает участникам кардинально новый опыт активных выходных – экстремальный забег с препятствиями и яркое ночное шоу.

19 августа на территории города-курорта Свияжские холмы в ночное время будет проходить «Гонка героев». Старт первого забега – в 20.00, сообщают организаторы.

«Гонка героев ночь» предлагает участникам кардинально новый опыт активных выходных – экстремальный забег с препятствиями и яркое ночное шоу. Смена формата забега сделает «Гонку героев» еще более захватывающим событием: появятся иллюминация на трассе, подсветка препятствий, музыкальные сеты. Уже знакомая многим 10-километровая трасса с 23 препятствиями раскроется для «героев» с новой стороны.

Участников ждет яркое световое шоу и настоящее ночное приключение, где от них потребуется максимальная концентрация и применение всех навыков командной работы.

Весь палаточный городок с фан-зоной и большая часть препятствий будут освещены для удобства участников и зрителей, кроме того, перед преодолением трассы «герои» получат хисы – светящиеся палочки.

На маршруте будут разбиты костры, у которых можно погреться и перевести дыхание перед решающим рывком к финишу.