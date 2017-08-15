Торжественное открытие памятника состоялось в сквере по улице Большая Красная.
В Казани открылся памятник татарскому композитору, пианисту, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Республики Татарстан Рустему Яхину.
«Это уникальное, красивое место. Мы всегда будем гордиться его произведениями, всегда будем помнить о нем», – сказал Рустам Минниханов. Также Президент Татарстана поблагодарил скульпторов и архитекторов, которые работали над памятником, а также руководство Казани.
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