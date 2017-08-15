На прошедшем вчера пленарном заседании работников образования в Муслюмово Президент Татарстана обратился к ректорам вузов.
Президент РТ сообщил, что из 117 «стобалльников» по ЕГЭ в республике лишь половина продолжит свое обучение в вузах Татарстана. По мнению Президента РТ, 50% это мало. Минниханов призвал ректоров «перестать быть такими крутыми» и знать ситуацию в школах, чтобы привлекать лучших выпускников в наши вузы. Нужно их заинтересовывать.
«Мы должны бороться за умы», - заявил Президент РТ.
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