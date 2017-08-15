На пленарном заседании республиканского совещания работников образования и науки глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов выразил обеспокоенность преподаванием иностранных языков в школах республики.

Как подчеркнул Фаттахов, ежегодные диагностические тестирования показывают невысокий уровень владения школьниками четвертых, шестых и восьмых классов иностранными языками. Также глава Минобрнауки РТ отметил, что результаты республиканской команды на всероссийской олимпиаде по английскому языку тоже огорчают.

«В апреле предстоящего года всероссийской олимпиада по английскому языку пройдет в Казани, а подготовка должна стать хорошей школой для наших учителей», – сказал вице-премьер.