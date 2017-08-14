Матч 7-го тура чемпионата РФПЛ рассудит полностью московская бригада арбитров: главный арбитр – Сергей Карасев, лайнсмены – Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Инспектор матча – также москвич, Юрий Баскаков