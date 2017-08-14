Очередное рабочее совещание на месте воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери провел 14 августа Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Исторический собор на месте явления Казанской иконы Божией Матери воссоздается по Указу Президента РТ Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года. 21 июля прошлого года состоялась церемония закладки камня в основание собора с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Проект осуществляется при содействии республиканского фонда «Возрождение», который координирует и контролирует деятельность ведомств и организаций, выполняющих строительные, реставрационные и археологические работы на воссоздаваемом объекте, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану представили предметы православного благочестия, найденные во время комплексных археологических исследований на территории Казанского Богородицкого монастыря в 2017 году. Среди них фрагменты гончарной керамики, обломки красноглиняной общеболгарской керамики XIV - XV веков, монет-чешуек XVI - XVII веков и медных монет XVIII века, серебряная монета шведского короля Юхана III 1587 года чеканки.

Директор института археологии им. А.Х.Халикова Айрат Ситдиков рассказал участникам совещания о том, что в июле-августе этого года сотрудники института продолжили спасательные археологические полевые работы. С целью определения расположения двух храмов XVII века был заложен археологический раскоп площадью 364 кв. метра. В результате были зафиксированы руины церквей Николая Тульского и Сретения Господня, большой участок монастырского некрополя.

Он также сообщил, что при устройстве пола в пещерном храме были проведены археологические исследования на площади более 250 кв. метров. Археологи зафиксировали руины собора Казанской иконы Божией Матери 1595 года постройки. Они представляли собой белокаменный фундамент на известковом растворе шириной до 3 метров.

Как подчеркнула заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, в связи с тем, что место воссоздания собора входит в территорию объекта Всемирного наследия - «Историко-архитектурный ансамбль Казанского кремля» - согласно требованиям ЮНЕСКО в Центр Всемирного наследия направлен отчет о проведении архитектурно-археологических раскопок на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан ознакомились с ходом строительства здания собора. В настоящее время идет процесс заливки четырех арок собора, после этого будут сделаны элементы купольной конструкции - так называемые паруса, затем на них будут установлены барабан и основной купол. К зиме здание будет уже под кровлей. Об этом рассказал генеральный директор подрядной организации Владимир Казилов.

Затем Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан побывали и в уникальном пещерном храме, который восстанавливается вместе со зданием собора Казанской иконы Божией Матери. Строители планируют к 1 октября текущего года завершить работы по теплоснабжению объекта, чтобы зимой вести реставрационные, общестроительные инженерные работы.

Темпом и качеством строительных работ Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан остались довольны. Они поздравили всех присутствующих с отмечавшимся в этот день христианским праздником Медовый Спас.

В совещании приняли участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов и другие официальные лица.