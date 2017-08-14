Образование является приоритетной отраслью в развитии республики, что отражает «Стратегия-2030». Именно через образование меняется мир, а потому недооценивать его мультипликативный эффект было бы неправильно. Об этом заявил вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки РТ «Этнокультурный и воспитательный потенциал системы образования Республики Татарстан».



В этом году мероприятие проходит в Муслюмовском муниципальном районе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Августовский педагогический совет - это хорошо зарекомендовавшая себя форма подведения итогов и анализа результатов года прошедшего, а также постановки задач на новый учебный год», - отметил в ходе своего выступления Рустам Минниханов.

Он вкратце озвучил основные показатели экономического развития республики по итогам 2016 года. Так, Татарстан продолжает лидировать в рейтингах инвестиционного и инновационного развития субъектов Российской Федерации.

Республика занимает 3-е место в России по инвестициям в основной капитал, 3-е место - по объему произведенной продукции сельского хозяйства, 5-е место - по совокупному объему отгруженной продукции и оказанных услуг, а также по объему выполненных строительных работ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что за прошедший год была проделана большая работа в части развития системы образования. Реализуется масштабная программа создания новых мест в школах республики, в частности, в текущем году вводится 6 школ. Продолжается строительство детских садов: 7 дошкольных учреждений открываются в 2017 году.

«С 2012 года отремонтировано 926 образовательных организаций, в том числе 753 школы. На данные цели направлено порядка 15 миллиардов рублей. Мы продолжаем капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, - сказал Президент Татарстана. - С 2015 года для перевозки детей в муниципальные районы было передано 227 школьных автобусов. Кроме того, с прошлого года мы начали программу обновления компьютеров для учителей».

Рустам Минниханов сообщил, что консолидированный бюджет отрасли образования с 2013 года вырос более чем на четверть и составил порядка 80 млрд рублей: «При формировании бюджета образования на текущий год учтено повышение заработной платы педагогических работников системы дополнительного образования детей до 95 процентов от средней заработной платы учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения системы среднего профессионального образования - до 95 процентов от средней заработной платы по республике».

Помимо этого, принято решение о повышении в 2018 году нормативного финансирования детских садов более чем на 1,5 млрд рублей и школ почти на 800 млн рублей. Все это призвано создать условия для обеспечения доступности и повышения качества образования, добавил Рустам Минниханов.

В работе пленарного заседания приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, глава Муслюмовского района Рамиль Муллин и другие.