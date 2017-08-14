Депутаты Казанской городской Думы посетили на прошлой неделе загородные лагеря «Экран» СДЮСШОР «Тасма» и «Молодая гвардия» ДЮСШ Вахитовского района.

Это единственные в Казани специализированные спортивные лагеря, находящиеся на балансе комитета физической культуры и спорта.

Члены рабочей группы ознакомились с условиями для отдыха воспитанников спортивных школ города, организацией питания, медицинского обслуживания и досуга, осмотрели инфраструктуру лагерей. Депутаты отметили, что в целом организация отдыха для детей находится на надлежащем уровне, занятия проводятся под наблюдением опытных тренеров.

Спортивные детские лагеря в настоящее время востребованы. В этом году для казанцев организованы четыре профильные смены физкультурной направленности. Стоимость родительской платы за путевку составляет 4500 рублей. Из-за большого количества желающих не все могут попасть в эти лагеря, поэтому организованы профильные смены в оздоровительных лагерях без спортивного уклона.

Депутаты отметили, что для города, являющегося спортивной столицей, недостаточно двух спортивных лагерей, их количество необходимо увеличить. По мнению депутатов, юным спортсменам нужны особые условия для тренировок и сбалансированное питание.

Вопросы организации отдыха детей в оздоровительных лагерях депутаты планируют обсудить в ближайшее время на круглом столе с участием ответственных за детский отдых организаций и контролирующих органов.