В Студенческом образовательном форуме РТ, который начинает свою работу завтра, примут участие 1500 человек.

По словам организаторов, мероприятие предназначено для активизации гражданской позиции молодежи. Форум будет способствовать обобщению и распространению опыта работы органов студенческого самоуправления.

О подробностях его проведения рассказали в ходе пресс-конференции начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями Министерства по делам молодежи и спорту РТ Владислав Усанов, президент Лиги студентов РТ Элькин Искандеров и программный директор СОФ-2017 Юлия Сичевская.

Студенческий образовательный форум в Татарстане проходит с 2014 года при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. По словам Элькина Искандерова, в первый раз в нем принимали участие около 250 студентов. В нынешнем году, несмотря на довольно жесткий отбор участников, на форум приедут 1500 человек со всего Татарстана. СОФ пройдет в две смены: для студентов сузов (с 17 по 20 августа) и студентов вузов (с 20 по 26 августа). При этом молодежь, получающая среднее специальное образование, принимает участие в форуме впервые.

Владислав Усанов в своем выступлении напомнил о том, что студенты - одна из наиболее активных категорий населения.

- В своей работе мы часто шутим, что Октябрьская революция во главе с Владимиром Лениным стала возможной оттого, что в Российской империи не было грамотной политики по работе с молодежью, - заметил он.

Программа форума имеет социальную направленность.

- Для тех студентов, кто хочет заниматься творчеством, есть «Студенческая весна», для тех, кто выбрал научную карьеру, - конкурс «Студент года», - объяснил Владислав Усанов. - СОФ предназначен в первую очередь для активных студентов - в хорошем смысле участников молодежной тусовки, с активной гражданской позицией.

Юлия Сичевская отметила насыщенную программу форума. Его участники обсудят вопросы самоуправления, предпринимательства, патриотизма и другие. Лекции, семинары, мастер-классы, встречи в стиле свободного общения - каждый день расписан буквально по минутам.

- В качестве яркого события на память мы решили устроить флешмоб, - добавил Элькин Искандеров. - Участники форума построятся в фигуру в форме флага Лиги студентов. Но это будет единственным мероприятием такого формата, мы не хотим отвлекать студентов от основной программы.