На знаменитой горе Чатыртау в Азнакаевском районе Татарстана на минувшей неделе состоялся VII международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен».

Гора Чатыртау в Азнакаевском районе - самая высокая географическая точка Татарстана. По преданиям в древности на горе ежегодно проводился джиен (съезд), на котором обсуждались общественные вопросы. Чатыртау и по сей день продолжает приковывать к себе внимание, завораживая природной красотой и волшебной силой.

Открывая фестиваль, глава Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин отметил, что Чатыртау является визитной карточкой района, поэтому место проведения фестиваля очень символично. «С древних времен люди придавали этой великолепной горе особое значение, - сказал он. - Отрадно, что наш народ бережно относится к национальным традициям и с воодушевлением воспринял возвращение древнего праздника на Чатыртау. Мы гордимся своими корнями, древними обычаями».

Фестиваль начался с театрализованного пролога, главным персонажем которого выступил Чатыр-батыр. Он ознакомил гостей фестиваля с историей края. Затем на сцене показали свое искусство профессиональные фольклорные ансамбли.

Участников и гостей праздника поприветствовал Председатель Государственного Совета, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он поздравил собравшихся с традиционным праздником от имени руководства Татарстана, парламентариев и Ассамблеи народов Татарстана.

Фарид Мухаметшин отметил, что развитию национальных культур в нашей многонациональной республике уделяется большое внимание. «Спасибо инициаторам и организаторам такого прекрасного праздника, - сказал он. - Мы благодарны Марселю Зуфаровичу, который, возглавив район, дал новый импульс не только социально-экономической, но и культурной жизни района. Фестиваль «Чатыр тауда җыен» ценен тем, что призван возрождать и развивать культурные традиции и языки наших народов. И мы можем по праву гордиться тем, что Татарстан показывает пример межнационального мира и согласия».

Председатель Государственного Совета выразил уверенность, что нынешний фестиваль станет большим шагом по сохранению и развитию духовного богатства народов республики. «Особенно радует, что с каждым годом расширяется география участников фестиваля, - поделился Фарид Мухаметшин. - Это говорит о его популярности не только среди самодеятельных артистов, но и об интересе к нему со стороны профессиональных фольклористов. Такие фестивали знакомят нас с культурой других народов, служат укреплению взаимопонимания и объединению людей».

Отметив, что гора Чатыртау издревле притягивала людей положительной энергетикой, располагающей к умиротворению и душевному отдыху, Фарид Мухаметшин пожелал фестивалю большого будущего и дальнейшего служения сохранению и преумножению национальных традиций тюркских народов.

Фестиваль «Чатыр тауда җыен», название которого можно перевести как «съезд на Шатер-горе», проводится с 2011 года, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Основная цель его - взаимообогащение культур и содействие международному культурному сотрудничеству. В этом году в программе фестиваля не только выступления фольклорных коллективов, но и выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, работа подворий национальных культур, дегустация блюд национальной кухни.