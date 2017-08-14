На одном из спортивных объектов Поволжской академии спорта и туризма - во Дворце водных видов спорта - второй год подряд проходят учебно-тренировочные сборы школы по прыжкам в воду Глеба Гальперина.



Двукратный призер Олимпийских игр год назад уже привозил своих подопечных в ДВВС на двухнедельные сборы и назвал дворец «одной из лучших российских баз для прыжков в воду».

В этом году на сборы в Казань приехали более семидесяти юных московских прыгунов вместе с шестью тренерами. Участники сборов будут тренироваться два раза в день, а проживать в жилом кластере академии - Деревне Универсиады. В распоряжении прыгунов - прыжковый бассейн и тренировочный зал с батутами.

К прыгунам впервые присоединятся и юные синхронистки - воспитанницы школы по синхронному плаванию трехкратной чемпионки Олимпийских игр Марии Киселевой. Их сборы продлятся также две недели.

Напомним, что ежегодно во Дворце водных видов спорта проводится новогоднее шоу от Марии Киселевой. И не раз известная спортсменка давала мастер-классы юным синхронисткам Казани, теперь уже воспитанницам ДЮСШ «Акватика», сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.