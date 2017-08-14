В Федеральном спортивно- тренировочном центре гимнастики в Казани (объект Поволжской академии спорта и туризма) завершился мировой Кубок вызова FIG по художественной гимнастике - 2017 (FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup), где определились победители и призеры в отдельных упражнениях.



Главными фаворитками соревнований были российские гимнастки - сестры Дина и Арина Аверины. Они-то и завоевали все золотые медали в индивидуальной программе.

Арина заняла первое место в упражнениях с мячом (17,100 балла) и лентой (17,750 балла). Дина стала победительницей в упражнении с обручем (17,800 балла) и булавами (18,500 балла), опередив таким образом сестру. Также в активе Дины серебряная медаль в упражнениях с лентой.

Сборная команда России в групповых упражнениях также вновь подтвердила свое лидерство, став абсолютным победителем соревнований. В упражнении с обручами россиянки опередили гимнасток Беларуси и Японии. В упражнении с мячами и скакалками россиянки также опередили Болгарию и Беларусь. А в первый день соревнований российские гимнастки стали победительницами в многоборье в индивидуальной программе и в групповых упражнениях.

«Все наши золотые медали, которых от нас ждут, - это очень тяжелая работа, - прокомментировала после завершения соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина

Винер-Усманова. - Особенно после Олимпиады, когда поменялась программа соревнований, в том числе и для судей. Выступления и в индивидуальной программе, и в групповых упражнениях идут друг за другом, без пауз, и поэтому нелегко получить хороший результат. В целом могу сказать: победителей не судят, но еще очень много предстоит работы до предстоящего чемпионата мира, чтобы все было на достойном уровне. Чемпионат мира пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. Спасибо Казани, она всегда радушно принимает всех участников. Большое спасибо президенту Федерации художественной гимнастики Гульнаре Сергеевой и директору центра Лиле Шарафеевой».