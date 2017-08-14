Пока сборная России по баскетболу проводила свои матчи в казанском «Баскет-холле», президент РФБ Андрей Кириленко, наш легендарный баскетболист, поигравший в НБА, где его окрестили «АК-47», провел свой мастер-класс в рамках проекта «Школа 2.0». Этот проект был запущен нашим знаменитым баскетболистом два года назад, сразу после назначения его на пост президента РФБ.



Уже тогда Кириленко пророчили, что за чиновниками такого вот открытого типа будущее. Бронзовый медалист лондонской Олимпиады, человек, отыгравший с десяток сезонов за «Юту», с места в карьер занялся общественной и профессиональной деятельностью баскетбольного чиновника.

Назначение Андрей Кириленко получил в августе, а уже 1 сентября во всех школах России учителя физкультуры получили брошюру, которая позволяла им проводить в средних и старших классах уроки с баскетбольным уклоном.

Собственно, дети уже с 5 - 6-го класса учатся водить мяч, закрепляют технику исполнения штрафных, затем в 7 - 8-х классах совершенствуют действия в защите и навыки командного взаимодействия. Старшие школьники уже заучивают финты, используют защитные схемы.

И вот мастер-класс состоялся. Причем из «Баскет-холла» его перенесли к центру семьи «Казан» - народу можно было собрать побольше, да и соревнования «Оранжевый мяч» также проводятся там.

Перед началом мастер-класса Андрей Геннадьевич пообщался и с журналистами.

- Хочу поприветствовать Казань. Не так уж часто мы сюда приезжаем, и очень приятно приехать сюда с национальной сборной по баскетболу. В последний раз мы были здесь 11 лет назад, в 2006 году, и тоже начинали матчем с Венгрией, а на следующий год выиграли чемпионат Европы. Что ж, надеюсь, что и на этот раз Казань станет для нас успешным городом. А сегодня мы немного поиграем с детьми. Ребята, готовьтесь!

- Вы что-то особенное приготовили для казанской детворы?

- Мне всегда казалось, что главное - уделить время и внимание подрастающему поколению. Поэтому сегодня мы больше сосредоточимся на игровых упражнениях и основных элементах баскетбола - ведении, владении мячом.

А вообще в России мы провели порядка 60 мастер-классов, получили большие отклики, но хочу подчеркнуть: это скорее образовательная программа. Конечно, за один урок баскетболу научиться нельзя. И мы даем лишь начальный толчок, а остальное будет уже зависеть от самих детей.

У меня есть богатый опыт, мне повезло пройти все ступеньки мастерства - начиная с 7 лет я занимался в спортшколе, спортинтернате, затем играл в профессиональном клубе, потом поехал в НБА, и мне еще выпала огромная честь нести флаг России на Олимпиаде.

- Вы ждете, когда же баскетбол 3х3 включат в программу Олимпиад?

- Конечно, мы все этого ждем. Официальная информация должна появиться в сентябре. Наша женская сборная впервые стала чемпионом мира и Европы - поздравляем наших девчат! Думаю, у баскетбола 3х3 большое будущее, ведь баскетбол начинается с улицы. И баскетбол 5х5 этому виду не конкурент. Они вполне могут уживаться параллельно, не мешая друг другу.