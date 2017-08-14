Уже тогда Кириленко пророчили, что за чиновниками такого вот открытого типа будущее. Бронзовый медалист лондонской Олимпиады, человек, отыгравший с десяток сезонов за «Юту», с места в карьер занялся общественной и профессиональной деятельностью баскетбольного чиновника.

Назначение Андрей Кириленко получил в августе, а уже 1 сентября во всех школах России учителя физкультуры получили брошюру, которая позволяла им проводить в средних и старших классах уроки с баскетбольным уклоном.

Собственно, дети уже с 5 - 6-го класса учатся водить мяч, закрепляют технику исполнения штрафных, затем в 7 - 8-х классах совершенствуют действия в защите и навыки командного взаимодействия. Старшие школьники уже заучивают финты, используют защитные схемы.

И вот мастер-класс состоялся. Причем из «Баскет-холла» его перенесли к центру семьи «Казан» - народу можно было собрать побольше, да и соревнования «Оранжевый мяч» также проводятся там. 
Перед началом мастер-класса Андрей Геннадьевич пообщался и с журналистами.

- Хочу поприветствовать Казань. Не так уж часто мы сюда приезжаем, и очень приятно приехать сюда с национальной сборной по баскетболу. В последний раз мы были здесь 11 лет назад, в 2006 году, и тоже начинали матчем с Венгрией, а на следующий год выиграли чемпионат Европы. Что ж, надеюсь, что и на этот раз Казань станет для нас успешным городом. А сегодня мы немного поиграем с детьми. Ребята, готовьтесь!

- Вы что-то особенное приготовили для казанской детворы?
- Мне всегда казалось, что главное - уделить время и внимание подрастающему поколению. Поэтому сегодня мы больше сосредоточимся на игровых упражнениях и основных элементах баскетбола - ведении, владении мячом.

А вообще в России мы провели порядка 60 мастер-классов, получили большие отклики, но хочу подчеркнуть: это скорее образовательная программа. Конечно, за один урок баскетболу научиться нельзя. И мы даем лишь начальный толчок, а остальное будет уже зависеть от самих детей.

У меня есть богатый опыт, мне повезло пройти все ступеньки мастерства - начиная с 7 лет я занимался в спортшколе, спортинтернате, затем играл в профессиональном клубе, потом поехал в НБА, и мне еще выпала огромная честь нести флаг России на Олимпиаде. 

- Вы ждете, когда же баскетбол 3х3 включат в программу Олимпиад?
- Конечно, мы все этого ждем. Официальная информация должна появиться в сентябре. Наша женская сборная впервые стала чемпионом мира и Европы - поздравляем наших девчат!  Думаю, у баскетбола 3х3 большое будущее, ведь баскетбол начинается с улицы. И баскетбол 5х5 этому виду не конкурент. Они вполне могут уживаться параллельно, не мешая друг другу.