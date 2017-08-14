Второй августовский Спас - Яблочный - выпадает на 19 августа. По народному календарю с этого дня начинали прощаться с летом и готовиться к осени. О приметах, связанных с Яблочным Спасом, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Обычно в эти дни августа начинается сбор урожая в садах. По народным наблюдениям именно с этого момента начинает холодать, что свидетельствует о приближении осени. Так что по физическому воплощению праздник Преображения Господня знаменует собой сезонное преображение природы. Все закономерно - в это время характер погоды меняется, учащается повторяемость туманов и облачных дней. На смену пышной зелени приходят спокойные пастельные тона. «Пришел Яблочный Спас - ушло лето от нас», - говорили на Руси. Но, поскольку год на год не приходится, в этом климатическом правиле возможны исключения.

Традиционно в утро Яблочного Спаса в церковь несут корзины с яблоками, виноградом и другими плодами, ягодами и злаками первого урожая. Из освященных фруктов и ягод готовят постные блюда - пироги с фруктовой начинкой, варенье, компоты, фрукты и ягоды также сушат.

Юные девушки в этот день просили у яблонь красоты и молодости, вплетая их листву в венки. Также люди выходили в поля и с песнями и хороводами встречали приходящую осень.

По народным поверьям фрукты до освящения запрещалось есть. С первым съеденным плодом полагалось загадывать желание, верили, что оно непременно исполнится. Считается, что в Яблочный Спас эти привычные для нас плоды обретают некую магическую силу. На столе в каждом доме обязательно должно присутствовать блюдо из яблок. Заготовленные в эти дни яблоки чудесным образом оберегают дом, сохраняют молодость и здоровье, приносят в семьи любовь. В этот праздник было принято молиться за детей.

Православные в этот день отмечают Преображение Господне - большой христианский праздник, посвященный воспоминанию явления божественной сущности Спасителя. В древние времена с этим днем связывали много народных примет.

Считалось, что если этот день будет сухим, то вся осень будет сухой. По погоде в этот день пытались узнать, какой будет и зима: дожди обещали снежную зиму, а солнечный день предвещал ясный и морозный январь.

В этот день освящали землю под новый урожай, подготавливая ее к началу сева. От совершенных в Яблочный Спас обрядов и ритуалов зависели обилие следующего урожая и благополучие в будущем.