4 сентября стартует IX Казанский международный фестиваль любительского молодежного и детского кино. Этот форум проводится в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино.



Как сообщила исполнительный директор фестиваля Анастасия Малькова, на участие в форуме поступило 350 заявок. С каждым годом география фестиваля расширяется. В этом году свои работы представили кинематографисты-любители из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хакасии, Татарстана, Республики Крым, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Италии, Ирана, Узбекистана, Ирака. Профессиональное жюри отмечает, что уровень заявленных фильмов во всех номинациях растет.

Кстати, в конкурсе 13 номинаций: лучший игровой фильм, лучший продюсерский проект, документальный фильм, анимационный фильм, рекламный ролик, видеоклип, TV проект, фильм патриотической направленности, лучший детский проект, детский игровой фильм, лучший детский документальный фильм/ТV проект, лучший детский рекламный ролик, лучший детский анимационный фильм.

По традиции в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи с известными деятелями отечественного и мирового кинематографа, круглые столы по проблемам современного кино.

Все конкурсные, внеконкурсные показы и другие фестивальные мероприятия пройдут в Казанском государственном институте культуры.

Напомним, учредителями фестиваля являются Министерство культуры РТ, Союз кинематографистов РТ. Организаторы фестиваля - Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи и спорту РТ при поддержке ГБУК РТ «Татаркино».