Восточные районы Татарстана в историко-культурном отношении являются пока слабо изученными. Особенно это касается Черемшанского, Лениногорского, Бавлинского, Сармановского и Муслюмовского районов.



Ранее известные археологические памятники в ходе строительства хозяйственных и промышленных объектов были разрушены, уходят в землю эпиграфические памятники. Поэтому даже отдельные выявленные историко-археологические находки могут сыграть большую роль в изучении истории регионов и отдельных населенных пунктов.

Житель села Черемшан Рафаил Гатин собрал коллекцию археологических древностей, которая состоит из 19 предметов. Казанские ученые-археологи изучили данные материалы. И после научного изучения эти находки были переданы в экспозицию историко-краеведческого музея Черемшанского муниципального района РТ. Об этом сообщил директор музея Алмаз Закиров.

- Находки были выявлены в 6 километрах от райцентра Черемшан, неподалеку от детского оздоровительного лагеря «Солнечный», на высокой распаханной террасе. Среди переданных для изучения находок семь изделий имеют археологическую ценность и относятся к периоду Волжской Болгарии (XII - XIII века), в том числе четыре наконечника стрел, нож, узда для лошади и прокол для обработки дерева. Сохранность находок высококачественная, и мы допускаем, что эти предметы происходят из разрушенного погребения (кургана). Остальные изделия из железа - цепь, нож, кольцо для скобы, гвозди, скоба-петля, две подковы и ключи - относятся к XIX - XX векам и представляют этнографическую ценность, - рассказал известный историк-археолог Альберт Бурханов, который тщательно исследовал эти находки.

Как отметил ученый, согласно научной литературе и итогам разведочных исследований на территории Черемшанского района зафиксировано более 30 археологических объектов, в том числе эпохи бронзы, раннего, развитого и позднего Средневековья, а также более 10 объектов поздней архитектуры и фортификации.

Однако основная часть зафиксированных памятников археологии к настоящему моменту разрушены и утеряны. Практически не исследованы намогильные плиты с эпитафией (тамгой и надписью) на сельских кладбищах. Все это требует проведения в районе широкомасштабных рекогносцировочных и стационарных научных изысканий. Как считает Альберт Бурханов, эти работы должны проводиться силами ведущих ученых республики и местных краеведов при поддержке властных структур и спонсоров.