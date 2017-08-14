В клинике медицинского университета Казани провели уникальную операцию 64-летнему пациенту. Впервые в Татарстане больному диабетом при гангрене ноги, вместо того чтобы, как делали раньше, ампутировать конечность на уровне бедра, удалили только стопу.



«Раньше больной был в лучшем случае обречен на ампутацию конечности на уровне бедра, в худшем - это был летальный исход. Здесь мы его приняли, провели интенсивную консервативную медикаментозную подготовку-поддержку, более тонкую детализацию проходимости определенных веточек артерий и самого шунта. После этого решили провести данную операцию. Мы модифицировали московскую технологию, что позволило нам снизить интраоперационный и постоперационный риск осложнений, сократить время операции и упростить ее техническо-хирургическое выполнение. И сейчас имеем вот что: у больного с субтотальным поражением стопы и голени удалили только стопу. Через месяц или полтора он уже встанет на протез и будет адекватно передвигаться», - рассказал доцент кафедры хирургических болезней №2 КГМУ, заведующий центром для больных диабетической стопой Казани Константин Корейба.

Мужчине в июле 2017 года провели реконструкционную операцию в РКБ, где ему наложили бедренный шунт. После операции у пациента молниеносно развился реперфузионный синдром - процесс, возникающий в результате улучшения притока крови при неизменном оттоке. В ноге больного началось омертвение тканей, из-за чего и потребовалась ампутация.

Врачи ЦРБ Мамадышского района на машине скорой помощи отправили пациента к казанским хирургам в клинику медуниверситета, сообщает ИА «Татар-информ».

В будущем эта технология позволит при соблюдении определенных аспектов убрать из обычной в таких случаях практики операцию по ампутации на уровне бедра, отметил Константин Корейба.