Исполком Казани выделил 610 тыс. рублей на городскую программу по профилактике наркомании, тендер опубликован на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию конкурса победителю предстоит организовать ряд мероприятий. Среди них проведение флэшмоба с участниками проекта «Самостоятельные дети», а также профилактические акции, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом, Всероссийскому празднику трезвости, Всемирному дню без табака и Международному дню отказа от курения, сообщает ИА «Татар-информ».

Кроме того, исполнитель должен будет разработать маршрут и провести пешеходную прогулку «10 тысяч шагов к жизни». По завершении прогулки на лекциях-семинарах выступят специалисты в области наркологии, представители МВД и минздрава.

Также в программу входит проведение онлайн-семинаров для заместителей директоров школ города по воспитательной работе и социальных педагогов и городского смотра-конкурса кабинетов социально-психолого-педагогической помощи школьникам и их родителям.

«Самостоятельные дети» - республиканский антинаркотический проект, реализующийся в системе дополнительного образования под патронажем Управления ФСКН РФ по РТ и Министерства образования и науки РТ. Цель проекта - предупредить или отложить на возможно более поздний срок первую пробу психоактивных веществ детьми школьного возраста, формируя сознательное отношение к своему здоровью.