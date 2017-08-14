С наступлением жаркой погоды повысилась опасность лесных пожаров. В этом году таковых в стране было зарегистрировано более 9,5 тысячи, общая площадь возгорания составила более 3 млн гектаров леса. О том, как проходит пожароопасный период в Татарстане, в ходе брифинга рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов.



В общей сложности в Приволжском федеральном округе на 15 августа произошло 242 пожара, в которых пострадало 862 гектара леса. Антирейтинг количества пожаров возглавили Ульяновская и Оренбургская области - 45 и 38 пожаров соответственно. Однако следует отметить, что в Башкортостане пострадала наибольшая площадь леса - 337 гектаров в 26 пожарах.

На фоне общей статистики Татарстан смотрится более чем положительно - в республике за последние 7 лет не было допущено ни одного пожара. В 2017 году было зарегистрировано 258 так называемых термоточек - мест несанкционированного пала сухой травы и кустарника, но превратиться в пожары им не дали отряды МЧС и добровольной пожарной охраны. Патрулированием с целью выявления пожаров, а также недопущения разведения костров и сжигания горючих материалов занимаются 607 групп, состоящих из полицейских и пожарных. Нарушителей ожидает штраф: 3 тысячи рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических. Сумма штрафа может увеличиться до миллиона рублей, если по вине юридического лица возник лесной пожар.

Впрочем, пожар в лесу, как правило, бывает проще предотвратить, чем остановить. Эффективно вести профилактические работы по борьбе с пожарами в Татарстане возможно благодаря соответствующей республиканской программе. В нынешнем году на выделенные средства было построено 14 километров противопожарных дорог, еще 12 километров привели в порядок. Также было проложено 3356 километров противопожарных минерализованных полос, а 6783 километра обновили.