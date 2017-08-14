В республике набирает обороты уборочная кампания - 2017. Все усилия участников страды направлены сейчас на слаженную и эффективно организованную работу.



Согласно данным Минсельхозпрода РТ по состоянию на 15 августа в Татарстане намолочено 1077,6 тыс. тонн зерна с площади 291 тыс. га. Средняя урожайность по республике составила 37 ц/га. Намолочено 429,3 тыс. т озимой пшеницы, 138,8 тыс. т озимой ржи, 487,7 тыс. т ячменя, 16,6 тыс. т гороха.

В числе лидеров уборочной страды находятся Заинский, Нурлатский, Апастовский районы. Хорошие темпы отмечены у Аксубаевского, Азнакаевского, Кайбицкого и Альметьевского районов.

На уборке урожая 2017 года лидируют комбайнеры из Нурлатского, Алексеевского, Алькеевского и Кайбицкого районов РТ.

По последним данным, среди передовых комбайнеров на уборке урожая - Владимир Никитин из КФХ «Сулейманов А.И.» Нурлатского района, намолотивший за 12 дней на комбайне «Нью Холланд 8080» 2033 тонны зерна, Сергей Карпухин из ООО «ВЗП Билярск» Алексеевского района (намолотил за 11 дней на комбайне «Торум 750» 1776 тонн зерна), Андрей Захаров из Алькеевского филиала АО «ВЗП» (намолотил за 8 дней на комбайне «Акрос 595» 1250 тонн зерна), Юрий Петров из ОАО «Кайбицыагрохимсервис» Кайбицкого района (намолотил за 9 дней на комбайне «Нива СК 5» 336 тонн зерна).

Также отличились Джаудат Сафиуллин из ООО «Аксу Агро» Аксубаевского района, Алексей Красильников из ООО «АФ Агрыз» Агрызского района, Ленар Шарипов из ООО «СХП «Свияга» Апастовского района и другие.

Как отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, в этом году к обмолоту хлебов в республике приступили со значительным опозданием. Задержка связана с неблагоприятными климатическими условиями. Главой республики предложены меры по стимулированию работников села. По решению Президента Татарстана 200 лучших комбайнеров получат денежную премию в размере 100 тыс. рублей.