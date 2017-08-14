Этим летом в республике не зарегистрировано случаев отравлений от арбузов и дынь.

Причиной этому послужило отсутствие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Кстати, на данный момент отравлений от потребления арбузов и дынь в Татарстане не зарегистрировано. Однако терять бдительность при их покупке и употреблении в любом случае нельзя. К примеру, не стоит покупать нарезанные на части арбузы или дыни.