Гид по бесплатному спорту в казанских парках

В августе и сентябре 2017 года казанцы могут бесплатно заниматься спортом чуть ли не каждый день. Команда социально-спортивного движения «Зеленый Фитнес» запускает ежедневные бесплатные тренировки в парках и скверах Казани. За посещение они получают дополнительные баллы рейтинга, а по итогам сезона самые активные участники получат велосипеды.

15 августа, 6:20. Что: Цигун с Дмитрием Лукашенко (Горкинско-Ометьевский лес). 16 августа, 19:00. Что: Кроссфит с Анастасией Хамзиной (Парк Горького). 17 августа, 18:00. Что: Джампинг-Фитнес (на батутах) с Айгуль Мухаметшиной (Кремлёвская Набережная). 18 августа, 19:00. Что: Кроссфит с Ильей Павловым. (Парк Горького). 18 августа, 19:00. Что: Body-sculpt и stretching с Региной Забихулловой (Фестиваль еды «В одной тарелке», центральный вход ТЦ «Мега»). 19 августа, 10:00. Что: Йога с Еленой Шероновой (Парк Горького). 19 августа, 11:00. Что: Interval и stretching с Соней Архиповой (Фестиваль еды «В одной тарелке», центральный вход ТЦ «Мега»). 20 августа, 10:00. Что: Еженедельный Зеленый Фитнес с тематикой «Вокруг Света вместе с ЗФ» (Парк Горького, Парк Урицкого, Горкинско-Ометьевский лес, Центр семьи Казан). 20 августа, 18:00. Что: Зумба с Гульнарой Сафиной (Кремлёвская Набережная). реклама.

Loading...