15 августа, 6:20. Что: Цигун с Дмитрием Лукашенко (Горкинско-Ометьевский лес).

16 августа, 19:00. Что: Кроссфит с Анастасией Хамзиной (Парк Горького).

17 августа, 18:00. Что: Джампинг-Фитнес (на батутах) с Айгуль Мухаметшиной (Кремлёвская Набережная).

18 августа, 19:00. Что: Кроссфит с Ильей Павловым. (Парк Горького).

18 августа, 19:00. Что: Body-sculpt и stretching с Региной Забихулловой (Фестиваль еды «В одной тарелке», центральный вход ТЦ «Мега»).

19 августа, 10:00. Что: Йога с Еленой Шероновой (Парк Горького).

19 августа, 11:00. Что: Interval и stretching с Соней Архиповой (Фестиваль еды «В одной тарелке», центральный вход ТЦ «Мега»).

20 августа, 10:00. Что: Еженедельный Зеленый Фитнес с тематикой «Вокруг Света вместе с ЗФ» (Парк Горького, Парк Урицкого, Горкинско-Ометьевский лес, Центр семьи Казан).

20 августа, 18:00. Что: Зумба с Гульнарой Сафиной (Кремлёвская Набережная).

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