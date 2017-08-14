Жители Татарстана заработали 412 тыс. рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя через государственную информационную систему «Народный контроль». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

С 1 января 2017 года решением Президента республики Рустама Минниханова граждан, представляющих в систему «Народный контроль» достоверную информацию о фактах нарушений законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, поощряют материально. Для этих целей был выделен 1 миллион рублей.

Денежные поощрения уже выплачены тем людям, которые вовремя подали заявки о продаже алкоголя ночью, а также о точках, не предусмотренных для торговли алкогольными напитками.

На данный момент граждане республики получают от 30 до 90 тыс. рублей за подтвердившиеся заявки о нарушениях нормативных документов при продаже алкоголя.

В Госалкогольинспекции РТ работает телефон «горячей линии» +7 (843) 278-92-79.