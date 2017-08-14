45 автомобилей и 14 микроавтобусов переданы в районы Татарстана для обновления автопарка образовательных учреждений.

Сегодня в селе Муслюмово состоялось торжественное вручение школьных автобусов и легковых автомобилей главам муниципальных образований республики.

Ключи от 45 автомобилей «Лада Ларгус» и 14 микроавтобусов «Форд» вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов для обновления автопарка образовательных учреждений.

Приветствуя жителей и гостей села, лидер республики отметил положительные изменения, произошедшие в Муслюмовском районе.

«Благодаря инициативе главы района, его команде, трудолюбию муслюмовцев мы видим очень достойные преобразования. Даже Ильсур Раисович Метшин дал высокую оценку изменениям в районе и чуть ли не попросился переехать сюда. Я сказал: "Ильсур, в Казани работы много, нужно пока работать в городе". Это шутка, конечно. Но быт, устройство, дизайнерские решения ничем не уступают нашим городам», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанские дети должны получить самое лучшее образование.

«Самое главное – образование. Только благодаря качественному образованию наши дети, в целом район и республика будут конкурентными. Видим, насколько здесь щепетильно подходят к вопросам образования, состоянию школ, ресурсных центров, связи бизнеса и инвесторов с образовательной системой, подготовке и переподготовке кадров, к спорту, традициям, языку. Все это является хорошим примером, – заявил он. – Каждый год мы вручаем автобусы и автомобили, которые позволят школьникам ездить на спортивные и образовательные мероприятия, олимпиады».

Также лидер Татарстана вручил главам районов сертификаты на ноутбуки для учителей. Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов заметил, что педагоги республики уже получили 17,5 тыс. ноутбуков, осталось передать 11 тысяч.

Ранее Рустам Минниханов посетил современную выставку проектов в сфере образования и воспитания.