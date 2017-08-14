До 30 августа взрослые и дети старше четырех лет смогут обучиться азам воздушной гимнастики на территории Кремлевской набережной. Все это стало возможным благодаря открытию трапеции для воздушного полета и школы воздушной гимнастики «Трапеция Yota – школа и шоу».

«Мы рады партнерству с мобильным оператором Yota и признательны, что площадкой для школы «Трапеция Yota» была выбрана именно Кремлевская Набережная. Благодаря такому сотрудничеству мы расширяем границы возможностей досуга для жителей Казани и ее гостей»,– отмечает начальник отдела маркетинга Ксения Алаева.

Ключевым элементом школы является расположенная под открытым небом единственная в России цирковая трапеция для полета и выполнения гимнастических трюков в воздухе. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров создана как для профессиональных воздушных гимнастов, так и для желающих полетать в первый раз.

Занятия в школе «Трапеция Yota» станут отличным дополнением к привычным спортивным тренировкам, они будут сочетать в себе физическую нагрузку, элементы шоу и настоящий адреналин. Инструкторы «Трапеции Yota» помогут гостям, обладающим даже начальным уровнем физической подготовки, совершить свой первый полет на настоящей цирковой трапеции. Реализованный в концепции «Школа и шоу» проект даст возможность каждому желающему попробовать себя в роли настоящего артиста цирка.

Впервые школа воздушной гимнастики «Трапеция Yota» открылась в Москве в мае 2016 года и всего за четыре месяца стала местом притяжения любителей спорта и активного отдыха. Студентами школы стали более 4 тысяч человек.

Инициаторами проекта выступили предприниматель Лев Кассиль и федеральный мобильный оператор Yota. «Сегодня трапеции уже работают в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Милане, Тель-Авиве, Санкт-Петербурге и Москве. Открытие школы на Кремлевской набережной подтверждает статус Казани как трендсеттера в сфере городского спорта и активного отдыха. Расположение на набережной в исторической части города делает полеты по-настоящему особенными», – говорит основатель школы Лев Кассиль.

«Yota – инновационная компания. Мы любим все новое. Открытие в прошлом году «Трапеции Yota» показало, что новый взгляд на активный отдых, занятия спортом и развлечения нравится людям. Поэтому в этом году мы приняли решение о расширении географии проекта и запуске школы еще в трех российских городах. В июле полетать на «Трапеции Yota» впервые смогли жители Санкт-Петербурга, а уже сегодня такая возможность появилась у казанцев», – говорит генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Подробнее на trpz.yota.ru

Кстати.

«Трапеция Yota» – это летняя спортивно-цирковая школа, которая впервые открылась в 2016 году в Москве на территории СК «Лужники», а в 2017 году в парке Горького. Основным элементом школы является цирковая трапеция для полета и выполнения гимнастических трюков в воздухе. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров создана как для продвинутых воздушных гимнастов, так и для желающих полетать в первый раз, включая взрослых и детей от 4 лет. Курс в школе включает в себя обучение цирковым и спортивным дисциплинам: полету на трапеции, жонглированию, сайклайн и балансборду.

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и Интернет 4G.

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