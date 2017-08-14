Злоумышленнику грозит наказание в виде лишение свободы до 5 лет.

Утверждено обвинение в отношении жителя Зеленодольска, который в мае 2017 года угнал катер, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Мужчина проник на территорию водно-моторного клуба «Локомотив» и угнал катер. Добравшись до Зеленодольска, мужчина бросил катер, однако его личность быстро установили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Дело направлено в Вахитовский суд Казани. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.