УФСИН РФ по РТ разъяснило ситуацию с привлечением заключенных к строительству ВСМ Москва – Казань.

Напомним, что СМИ распространили информацию, что ОАО «РЖД» хочет привлечь заключенных к строительству железных дорог. Однако такое решение невозможно в силу законодательства – осужденные к обязательным работам могут заниматься лишь неквалифицированным трудом, например, уборкой и благоустройством территорий. Кроме того, Казанский регион ГЖД является частью ОАО «РЖД» и принятие подобных решений не входит в полномочия региона.