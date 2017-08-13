Грипп передается по воздуху на расстоянии 2 – 3 метров при разговоре, а при кашле и чихании – на расстоянии 6 – 8 метров.

В Татарстан из средств федерального бюджета поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» в объеме 569 тыс. 500 доз для взрослых, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Передача вирусов происходит очень легко: при разговоре, чихании, кашле. Это приводит к тому, что коллективная работа в производственных помещениях, офисах, контакты с покупателями, клиентами является благоприятным условием для быстрого распространения вируса гриппа в трудовом коллективе.

Грипп – самая распространенная причина отсутствия работников на предприятии. Грипп передается по воздуху на расстоянии 2 – 3 метров при разговоре, а при кашле и чихании – на расстоянии 6 – 8 метров. В период эпидемии заболевает до 40 процентов сотрудников, больной гриппом может заразить 50 процентов членов своего коллектива, в среднем по причине заболевания гриппом работник пропускает от 7 до 10 рабочих дней.