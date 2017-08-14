Международный фестиваль современной культуры Kazan LIVE - 2017 пройдет 20 августа в Казани.

Kazan LIVE продолжает традиции полюбившегося казанцам фестиваля Kremlin LIVE, проходившего в столице Татарстана в последние годы. Фестиваль приобрел большое число почитателей, количество которых увеличивалось с каждым годом и достигло 40 тысяч зрителей. Поэтому организаторы расширили его границы и сделали подходы и подъезды к месту проведения максимально доступными. В этом году фестиваль выходит за пределы Казанского кремля и переносится на большую площадь перед Дворцом земледельцев.

На фестивале Kazan LIVE с 10 утра и до позднего вечера будет работать несколько площадок, где пройдут концерты, мастер-классы, театральные постановки, выставки, творческие встречи.

В музыкальной программе - джаз, рок, хип-хоп, электронная музыка. Настоящим подарком зрителям станет выступление президента фестиваля, народного артиста России и популярного джазмена Игоря Бутмана в специальной фестивальной программе с Филармоническим джаз-оркестром РТ.

В программе фестиваля также значатся выступления артистов из России, Грузии, Израиля. Среди них коллектив Zventa Sventana (основательница и вокалистка - певица, уроженка Казани Христина (Тина) Кузнецова), вокальная группа ансамбля Rustavi (Грузия) и грузинская певица Нино Башарули, future folk-проект ALMA (Россия-Израиль) и другие, сообщается на сайте мэрии Казани.

Вход на фестиваль свободный.