2017 год объявлен в России Годом экологии. Знают ли об этом жители нашей страны и что думают об экологической ситуации в целом?



По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за прошедшее десятилетие положительные оценки экологической ситуации существенно выросли. Так, уже 50% россиян (против 38% в 2010 году) называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным. Негативно характеризуют ситуацию 47% граждан. При этом чаще сетуют на неблагоприятные экологические условия москвичи и петербуржцы - 56%, тогда как среди жителей малых городов и сел эта доля составляет 42 - 43%.

О том, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, знают только около четверти россиян (26%). Сейчас каждый четвертый (24%) отмечает улучшение экологической обстановки за последние годы, а в 2009 -2010 годах об этом говорили лишь 10%. Тем не менее более трети респондентов (35%) все же оценивают изменения негативно, а 39% считают, что ситуация осталась на уровне пятилетней давности.

Снижение актуальности отмечается по всем пунктам списка неблагоприятных экологических изменений. При этом первые строчки по-прежнему занимают загрязнение водоемов (52% в 2005-м, 37% в 2017-м) и воздуха (49% и 36% соответственно). В топ-5 проблемных зон также входят загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

По данным проведенного опроса, ожидания россиян в отношении будущего стали более оптимистичными. С 7% в 2010-м до 17% в 2017-м выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет экология улучшится. Число тех, кто придерживается противоположной точки зрения, снизилось с 39% до 28%. Однако 48% опрошенных (против 40%) уверены, что существенных изменений не произойдет.

Ответственность за состояние экологии россияне сегодня возлагают преимущественно не на федеральное правительство (27% в 2010 году), а на местные (25%) и региональные (23%) власти. Кроме того, увеличилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы - с 12% до 25%.

В инициативном всероссийском опросе, проведенном в июле 2017 года, приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. В 2005 - 2010 годах были проведены квартирные опросы.