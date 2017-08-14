Долгожданная поездка на море, палящее солнце, раскаленный пляж, красивейшая природа. Казалось бы, что может быть лучше? Загорай, отдыхай, наслаждайся чудесными видами, морским пейзажем и ни о чем не думай.



Примерно так у многих проходят первые дни морского отпуска, пока ко всему перечисленному не добавляются боль в горле, насморк, упадок сил и небольшая температура. Можно лишь гадать, что становится причиной болезни на море: смена климата, купание в полуденный зной или желание спастись от жары с помощью кондиционера и нескольких тонн мороженого. В конечном итоге в одно прекрасное утро мы (причем почему-то именно всей семьей) просыпаемся с этими неприятными симптомами.

Так произошло и у нас с мужем: спустя неделю замечательного отдыха в лучезарном Адлере мы заболели. Отлеживаться, конечно, не стали. Решили по дороге к морю закупиться препаратами для лечения ЛОР-заболеваний, антибактериальными спреями и антисептическими препаратами для лечения боли в горле. Мы знали, сколько примерно все это стоит в Казани, и были уверены, что найдем лекарства по схожим ценам. Однако на наших южных курортах даже лекарственные препараты оказались дороже. Одни аптеки были сосредоточены около автобусных остановок, где по понятным причинам цены завышены из-за выгодного местоположения, другие - в частных секторах, где размещаются туристы. Здесь также стоимость препаратов была значительно выше, чем в Казани.

Местные жители, наверное, знают, где что продается по адекватным ценам. Нам же пришлось покупать то, что есть, так как очень не хотелось омрачать свой отпуск. Мы зашли в одну из аптек в частном секторе и купили нужные лекарства. После того как расплатились, кассир попросил обменять его сторублевые купюры на 3 тысячи рублей. Без задних мыслей мы решили помочь молодому человеку. Однако в пачке денег, которую он нам дал, не хватало одной сторублевки.

Мужчина забрал свои деньги обратно, чтобы пересчитать. На наших глазах добавил недостающую купюру и, видимо, незаметно вытащил из пачки 1150 рублей. Недостачу мы обнаружили только вечером после пляжа. Подавать заявление в таких ситуациях, тратить время обманутые туристы, конечно, не станут. Приезжая на отдых, человек хочет расслабиться, а не ходить все время в напряжении.

Кстати, после этого случая нас еще раз просили обменять деньги таким же способом. На этот раз уличные торговцы фруктами, у которых мы, между прочим, каждый день покупали персики и виноград. Наступать на одни и те же грабли мы, конечно, не стали. Да и в магазинах начали все по нескольку раз пересчитывать и перечитывать. Даже в известных сетях там почему-то мало заботятся о своей репутации. В одной из них нам пробили вместо одной упаковки макарон целых шесть.

Вообще, на юге сложилось такое впечатление, что каждый - от продавца фруктов до фармацевта в аптеке - пытается на тебе заработать. Небольшая невнимательность, и ты можешь распрощаться абсолютно со всем, что у тебя есть. А на будущее мы извлекли для себя полезные уроки. Во-первых, никогда нигде и никому не разменивать деньги. Во-вторых, заранее брать с собой мелкие купюры. А в-третьих, готовить для поездок не маленькую, а большую аптечку. Как выяснилось, в

Казани цены на лекарства еще достаточно приемлемые.