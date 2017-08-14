19 августа в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет народный праздник, посвященный Яблочному Спасу.

Программа праздника обширная: народные игры, выступления фольклорных коллективов, конкурсы.

На «Яблочном базаре» можно будет продегустировать блюда и напитки из яблок, приготовленные по рецептам наших предков. После театрализованной экскурсии по Музею Горького в музейном саду для гостей подготовят чаепитие. Здесь гости праздника смогут посидеть на свежем воздухе у настоящего самовара, отведать свежезаваренный чай с только что испеченными яблочными пирогами.

- Яблочный Спас - традиционный праздник русского народа. Мы хотим, чтобы он стал мощным импульсом для развития села Красновидово и Музея Горького. Для этого объединили усилия с администрацией Камско-Устьинского района, - рассказала генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова. - Красновидово - яблочный край. Здесь издавна торговали яблоками. Баржи приплывали сюда именно за красновидовскими яблоками. Это был серьезный бизнес, поставленный на промышленную основу. Но позже традиции были утеряны. К тому же страшные морозы 1979 года погубили все яблони. Теперь надо возрождать яблочные сады, яблочный промысел. Надо учить людей, как правильно ухаживать за яблонями, защищать их в морозы. В праздник мы решили поощрить те подворья, где больше всего яблонь. Надеемся, что конкурс станет традиционным и люди будут выращивать много яблонь.

Красновидово может стать туристическим центром. Помимо Музея Горького, красивейшего храма пророка Божия Илии там сохранился подлинный дух старины: торговые лавки, дома, даже есть часть старинной мостовой. И конечно, главное - природа! Березовый лес, Волга… Место очень красивое и животворное! Но чтобы привлечь сюда туристов, нужно создать инфраструктуру, восстановить причал, дебаркадер, обустроить набережную, спуск к реке.

Из истории праздника

Яблочный Спас - праздник урожая, с которого, согласно поверьям, природа разворачивается от лета к зиме. Яблочный Спас называется еще первыми осенинами - встречей осени. В народе говорили: «Пришел Яблочный Спас - ушло лето от нас». Также считается, что это праздник не только преображения природы, но и преображения духовного.

В этот день яблоки освящали в церкви и угощали ими родных, близких, поминали умерших предков. Яблоки запекали, готовили пироги и блины с яблоками, грибами и ягодами. С этим праздником связаны многие приметы и обычаи. Например, собранными с огорода яблоками угощали нищих, чтобы на следующий год урожай удался на славу.

Одна из примет учит: если в день Яблочного Спаса жарко - то в январе будет мало снега, а если дождливо - то зима будет снежной. Есть еще одна интересная примета: если в этот праздник на руку дважды сядет муха, то человека ожидает успех. Главное, не спугнуть удачу.

Также существует поверье, что на Преображение Господне, отмечаемое в этот же день, яблоки становятся волшебными: откусив кусочек, можно загадывать желание - оно непременно сбудется.