Так назвала прошедшую субботу, 5 августа, Марина Шогина - многодетная мама из Билярска Алексеевского района. Большая семья Шогиных стала участником акции «Выходной день вместе с ТНВ».



Марина и Сергей Шогины, у которых два родных и семь приемных детей, в Казань приехали почти в полном составе. Правда, вместо двух старших сыновей, давно воспитывающих собственных детей, Шогины взяли в путешествие из Билярска в Казань своих внуков.

Таким внушительным десантом экскурсанты появились в кремле - главной исторической достопримечательности древней Казани, где специально для них была организована экскурсия.

Затем в праздничной программе выходного дня Шогиных значились знаменитая смотровая площадка «Чаши» - центра семьи «Казан», колесо обозрения у «Ривьеры» и конечно аквапарк, куда маленькие Шогины мечтали попасть с самого утра.

Марина и Сергей никогда не делят своих детей на родных и приемных. Для них каждый ребенок неповторимый и обязательно любимый. Причем все приемные дети появились в теплом доме Шогиных случайно: Марина и Сергей никогда не планировали большую семью и тем более усыновлять детей. Но получилось так, как получилось.

Марина со своим будущим мужем познакомилась на школьном выпускном балу в 1981 году. Увидев Сергея, она как-то сразу поняла, что именно за него выйдет замуж. Они и встречались-то всего два месяца, после чего сразу решили пожениться.

Родных детей в семье Шогиных двое - Денис и Дмитрий. Сегодня им уже 35 и 32 года, у каждого семья и по двое детей.

Когда сыновья выросли и вылетели из родного гнезда, родителям стало скучно, а в доме тихо. Однако мысль о том, чтобы взять ребенка из детского дома, все равно не появлялась. И тут, как всегда бывает в сказках, вмешался случай.

Шогины наконец-то приобрели машину, о которой долго мечтали, и Марина решила, что должна своей радостью с кем-то поделиться. Шогины поехали в ближайший детский дом, предварительно «скупив по дороге все конфеты».

Здесь первым их встретил мальчик, который побежал навстречу с криком: «За мной мама и папа приехали!»

Раздав конфеты, Шогины уехали из детдома, но с неспокойным сердцем - все никак не могли забыть мальчика, с такой надеждой бросившегося к ним. Особенно мучилась Марина: ее материнское сердце, в котором было столько еще любви, хотело согреть хотя бы одного обездоленного малыша. Шогины решили взять этого мальчика к себе в семью.

Но тут выяснилось, что у него есть родной брат, без которого усыновлять ребенка нельзя. Марина и Сергей долго не раздумывали, и в их доме вместо одного появились два мальчика - Денис и Саша.

Потом Шогины как-то естественно стали приемными родителями Тани и Максима, и казалось, теперь-то их семья полностью укомплектована. Но так только казалось.

Однажды Марина и Сергей вновь решили посетить детдом, чтобы угостить его обитателей конфетами и привезти им вещи.

Не обращая внимания на сладости, на суету, которая поднялась возле гостей, к Шогиным подошли сразу три мальчика. И попросили их забрать - домой, в семью.

Такие просьбы от обездоленных детей - тяжелый груз для по-настоящему добрых людей. Дети чувствовали, что Шогины могут стать им хорошими родителями, теми, кого у них по сути никогда не было.

Все дети, кого Марина и Сергей взяли к себе, давно стали своими, обрели настоящую семью, узнали любовь и защиту мамы и папы.

В такой дружной семье каждый день рождения - настоящий праздник, который отмечается шумно многочисленными родными и близкими за большим семейным столом. В этом доме каждый ребенок - главный, единственный, любимый. А потому дни рождения детей в семье Шогиных всегда незабываемое событие для именинника.

В этой семье не только много детей, но, и конечно, много забот. Тем более что основной добытчик - папа Сергей, который работает водителем молоковоза. У Марины же своя роль, и тоже главная: она - Мама. Именно так, с большой буквы.

Поэтому праздничный выходной, который Шогиным организовал ТНВ, стал для них настоящим подарком.

«Мы смогли наконец-то все вместе выбраться в столицу и посмотреть самые знаменитые места Казани. Но самое главное, что нашим детям хорошо. А значит, хорошо и всем нам. Это был, пожалуй, самый счастливый наш выходной, проведенный всей семьей», - заметила Марина Шогина в конце «выходного дня вместе с ТНВ».

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