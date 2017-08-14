Активисты казанского объединения студенческих поисковых отрядов отправились на «Вахту памяти». Летний этап мероприятия проходит с 10 по 26 августа в Выборгском районе Ленинградской области.



Из Казани на места сражений Великой Отечественной войны уехали четыре студенческих поисковых отряда: «Химик» (КНИТУ), «Легион» («ТИСБИ»), «Книга Памяти» (КНИТУ-КАИ) и «Красная стрела» (КИУ им. В.Г.Тимирясова).

По итогам весеннего этапа «Вахты памяти» усилиями 50 поисковиков подняты и подготовлены к погребению останки 130 солдат и офицеров Красной Армии. Перед экспедицией были подведены итоги конкурса проектов поисковых отрядов.

Места распределились следующим образом: 1-е место - поисковый отряд «Химик» (КНИТУ), 2-е - поисковый отряд «Легион» («ТИСБИ»), 3-е место - поисковый отряд «Звездный» (МБОУ «СОШ №35»), сообщает комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани.