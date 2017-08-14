Прием по вопросам состояния жилищно-коммунального хозяйства Казани, содержания жилищного фонда и реализации жилищных прав граждан будет проводиться 16 августа в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан.

С населением встретятся заместитель руководителя исполкома Казани - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин, а также первый заместитель начальника управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов и заместитель начальника управления жилищной политики Лилия Шарипова.

Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7, сообщает tatarstan.er.ru.

Предварительно записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00.