В Казани этой осенью планируется тестовый запуск новой канализационной насосной станции «Заречная». Она откроется в 4-м квартале 2017 года и будет принимать дополнительно 2,5 тысячи кубометров сточных вод в час в северной части столицы РТ, что сопоставимо по объему стоков от более чем 300 девятиэтажных двухподъездных жилых домов.



Проектная стоимость первого этапа строительства с подводящими и отводящими инженерными сетями - 1,25 млрд рублей. Так как это инвестиционный проект МУП «Водоканал», то на тарифе для населения траты на модернизацию не отразятся. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

Немного истории. КНС «Верхняя» начала эксплуатироваться в 1973 году и имела тогда проектную мощность 9 тысяч кубических метров в час. 11 лет назад, в 2006 году, она была реконструирована, ее производительность увеличилась до 12,5 тысячи кубометров в час.

Станция перекачивает канализационные стоки до биологических очистных сооружений по трем напорным коллекторам с Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и части Советского районов, где в общей сложности проживает более полумиллиона жителей Казани. Это колоссальные нагрузки для КНС!

На сегодняшний день станция изношена на 100% и находится в аварийном состоянии. В пиковые часы происходит подтопление станции. Три напорных коллектора, транспортирующих стоки, работают без резерва. Их износ составляет 80%.

В 2014 году проект КНС «Заречная», разработанный МУП «Водоканал», получил положительное заключение государственной экспертизы. Через год, в 2015-м, финансирование проекта было включено в инвестиционную программу предприятия с разделением строительства на этапы.

Первый этап включает в себя строительство оснащенной современным высокотехнологичным и компактным оборудованием КНС «Заречная», а также отдельно стоящей трансформаторной подстанции с максимальной мощностью 7000 кВт первой категории надежности. Также запланированы строительство внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных коммуникаций, установка специальных ионизаторов воздуха, что исключит появление технологического запаха вокруг станции.

Технологические и проектные решения для прокладки коммуникаций на новую КНС позволяют производить работы под землей, не вскрывая дорожное полотно по улице Несмелова.

Из-за многочисленных дождей этим летом увеличился приток грунтовых вод в районе строительства основного стакана станции и вспомогательных сооружений. Строителями вместо запланированных двух скважин водопонижения было выполнено устройство шести скважин. Для строительства подземной части станции выполнено устройство еще шести скважин системы водопонижения. Всего на площадке сейчас работают 12 скважин.

Для осуществления технологического переключения предусмотрено строительство уникальной камеры глубиной 6 метров с высотой надземной части 4 метра, шириной 6 метров и длиной 10 метров. Столь внушительных размеров сооружение находится в зоне охраны ансамбля Казанского кремля, поэтому предприятием совместно с управлением архитектуры и градостроительства города был проведен конкурс среди студентов архитектурного факультета КГАСУ на разработку концепции внешнего облика технологической камеры.

По результатам конкурса был выбран проект, позволяющий превратить канализационную камеру в террасу со смотровой площадкой с видом на Казанский кремль, гармонично вписывающуюся в береговую линию Казанки.