Наконец-то это свершилось. После неоднократных публикаций в газете «Казанские ведомости» озеро Лесное, расположенное в Авиастроительном районе, стало местом проведения экологической акции в рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан.



К слову, акция стала юбилейной, десятой. В ней приняли участие аквалангисты Федерации подводного спорта РТ, члены Русского географического общества в Республике Татарстан, а также члены Общероссийского народного фронта, волонтерского экологического штаба, партии «Единая Россия» и участники экологического движения «Будет чисто».

Спокойная водная гладь в окружении густого леса - таким озеро Лесное предстает перед теми, кто попадает туда. Побывав там хоть разочек, хочется вернуться в эти красивейшие места еще и еще. И народ возвращается. При хорошей погоде на озерных берегах постоянный аншлаг. Жители Авиастроительного района купаются, загорают. Тут же жарят шашлыки, а кое-кто и машину моет.

Беда, что после таких пикников остаются мусорные кучи, пластиковые бутылки, всевозможные обертки и упаковки, а на дно озера ложатся стеклянные «розочки» - последствия буйных попоек с битьем бутылок.

Об этой проблеме «Казанские ведомости» писали регулярно, обращались мы и в Региональное отделение Русского географического общества, и в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Вода камень точит, вот и наши старания не прошли даром. Озеро Лесное, которое в народе именуют Третье, дождалось внимания экологов и общественников.

- По большому счету озеру нужен хозяин, - говорит житель поселка Северного Ильшат Мухаметзянов. - Сейчас территориально оно вроде бы ни к кому не относится. За благоустройство берегов и порядок на них должна была бы отвечать районная администрация, но там открестились, заявив, что водоем находится на территории какого-то лесничества. Какого именно, нам так и не смогли объяснить. В итоге озеро как дитя у семи нянек: не обустроено, не ухожено. Когда вокруг пионерские лагеря работали, порядок был, но их давно позакрывали.

Волонтеры, молодые активисты убрались на береговой территории, а казанские дайверы очистили дно озера площадью около 5 тыс. кв. метров.

- Для меня, как и для моих товарищей, озеро Лесное стало открытием, настолько оно красивое, - говорит водолаз, специалист Федерации подводного спорта Республики Татарстан Максим Астахов. - Его в наш список объектов очистки включило Министерство экологии РТ, и насколько я знаю, сделано это было по многочисленным обращениям жителей Авиастроительного района. Экологическое мероприятие стало десятым в этом году. Также в 2017 году мы проводили подобные акции в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, а еще экологические сплавы по рекам Иж, Меша и Казанка.

Акция продолжалась три часа, и за это время было собрано 50 мешков мусора. По оценке участников, бывали водоемы и погрязнее. Но тут, скорее всего, дело в погоде: в дождливые месяцы народ не ездил отдыхать на Лесное.

- Важно не то, сколько мешков мусора собрано, а то, что экологи и активисты привлекли общественное внимание к озеру, - говорит заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ - главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров. - Впредь и наши инспекторы будут пристально следить за соблюдением порядка на данном озере, чтобы предотвратить незаконные действия со стороны отдыхающих.

К этим словам присоединяется и наша газета. Мы со своей стороны намерены и дальше следить за ситуацией на озере Лесном. Необходимо, чтобы у водоема появился хозяин, здесь была установлена контейнерная площадка ТБО и организован регулярный вывоз мусора хотя бы в весенне-летний сезон.