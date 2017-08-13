Всех интересующихся средневековыми временами принимал в эти выходные город Болгар, что в Спасском районе Татарстана. Там проходил IV международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар».



Отправились в Болгар и наши корреспонденты, чтобы окунуться в атмосферу, культуру и быт той поры, понаблюдать, как происходили рыцарские поединки и массовые бои.

Организаторами фестиваля выступили Государственный комитет по туризму РТ, центр исторического фехтования и реконструкции «Сулица», Спасский муниципальный район РТ и Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Отличительной особенностью мероприятия в этом году стало расширение географии его участников, приехавших из 30 регионов России, а также из Франции, Израиля, Эстонии, Казахстана, Беларуси, Чехии, Молдовы и Украины.

Количество команд и клубов выросло в этом году до 34, в то время как число бойцов - до 600. Популярность и международный уровень мероприятие приобрело благодаря проведению (впервые в Татарстане!) Гран-при Европы по историческому средневековому бою среди клубных команд в формате 5 на 5 бойцов, где сражались победители чемпионата мира этого года и турнира по историческому средневековому бою один на один «Кубок Донжона».

Битвы на поражение, войны за знамя, а также сражения за короля - все это могли наблюдать зрители, причем не только стоя возле ристалища, как в прошлые годы, но и сидя на трибуне. И хотя она была установлена, по признанию организаторов, в тестовом режиме, смеем заметить: с одной стороны, это удобно для зрителей, с другой - билетов хватило не всем желающим. В день проведения мероприятия они разошлись как горячие пирожки. Несомненно, в выигрыше были те, кто заранее купил билеты с помощью интернета…

Наибольшим спросом пользовались среди зрителей конные турниры. Здесь можно было не только полюбоваться на рыцарей в доспехах, но и, если повезет, сфотографироваться с ними.

Тех же, кому наскучило наблюдать за поединками, ждало множество интерактивных площадок, в том числе и детских. Ребята и взрослые с удовольствием разучивали средневековые танцы под руководством аниматоров или отдыхали на своеобразных креслах из снопов, принимали активное участие в самых разнообразных мастер-классах средневековых ремесел и промыслов. Переходя от одной площадки к другой, можно было смастерить себе немало украшений и нужных в быту вещей, начиная от брошки из ткани до стеклянных, гончарных, ювелирных и кожаных изделий. Довольными остались все, особенно участники мастер-классов, ведь вещь, изготовленную своими руками, можно было оставить себе.

Приобрести предметы, сделанные профессионалами, могли все гости мероприятия на ярмарке ремесленников, съехавшихся со многих российских регионов.

Полностью окунуться в атмосферу Средневековья можно было и в лучно-арбалетном тире. Желающих испытать свою меткость и зоркость было немало. Как и тех, кто позировал для фотоснимка на фоне предметов средневековой пыточной.

Отборочные же поединки проходили и в историческом лагере, где проживали участники боев. Конечно, бойцы стали главными героями фестиваля - каждый из них, появляясь в металлических доспехах, которые весят от 20 до 30 килограммов, моментально привлекал к себе внимание желающих сделать фотосессию на фоне древнего Болгара. Так что можно надеяться, что у фестиваля большое будущее.