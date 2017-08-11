Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 1314, 5 тыс. рублей.

Именно такая сумма выплачена 50 работникам 4 предприятий республики, находящихся на территории Заинского, Высокогорского, Лениногорского районов РТ и г.Казани, осуществляющих свою деятельность в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства и общественного питания.

Среди предприятий, выплативших своим сотрудникам задержанную ранее заработную плату, числятся АО «Племенной завод кролика» (187 тыс. рублей выплачено 4 работникам), ОП ООО «ПСФ «Гидромонтаж» (645 тыс. рублей выплачено 17 работникам) и другие.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.