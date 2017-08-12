По словам главы Нижнекамского муниципального района Айдара Метшина, на полях задействованы 54 комбайна, на сегодня убрано 16,9% площадей.

Президент РТ Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов встретились с механизаторами, участвующими в уборочных работах, руководителями и инвесторами агропромышленного комплекса, главами сельских поселений Нижнекамского района.

Как отметил Рустам Минниханов, уборка зерновых и посевные работы – главная задача. На сегодняшний день на полях в Нижнекамском районе задействованы 54 комбайна, на сегодня убрано 16,9% площадей.

Рустам Минниханов также поинтересовался степенью готовности школ района к новому учебному году. Президенту пояснили, что в районе ремонтируются 6 детских садов и восстанавливается ряд автомобильных дорог, возводятся фельдшерско-акушерские пункты и успешно реализуются другие республиканские программы.