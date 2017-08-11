Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан ознакомились с ходом строительства и остались довольны темпом и качеством работ.

Очередное совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери провел сегодня Государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Совещание состоялось на месте проведения восстановительных работ. Минтимеру Шаймиеву и митрополиту Феофану представили археологические находки, обнаруженные во время комплексных исследований на территории Казанского Богородицкого монастыря в 2017 году. Кроме предметов православного благочестия в списке находок – фрагменты гончарной керамики, обломки общеболгарской керамики XIV – XV веков, а также монеты-чешуйки XVI – XVII веков, медные монеты XVIII века и серебряная монета шведского короля Юхана III, отчеканенная в 1587 году.

Директор Института археологии им. А.Х. Халикова Айрат Ситдиков сообщил, что в июле – августе сотрудниками института продолжены спасательные археологические полевые работы. Площадь раскопа, цель которого – определение размеров двух храмов XVII века – Николая Тульского и Сретения Господня, составляет 364 квадратных метра. Зафиксирован также большой участок монастырского некрополя. При археологических раскопках во время устройства пола в Пещерном храме археологи зафиксировали руины Собора Казанской иконы Божией Матери 1595 года постройки. Белокаменный фундамент имеет толщину более трех метров.

Татьяна Ларионова отметила, что все результаты архитектурно-археологических раскопок на месте восстановления собора оформляются в отчет и направляются в центр Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как территория относится к объекту Всемирного наследия – историко-архитектурному ансамблю Казанского Кремля.

Ознакомившись с ходом строительства здания собора, Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан остались довольны темпом и качеством работ. В настоящий момент идет процесс заливки арок собора. Следующий этап – формирование элементов купольной конструкции, на которую будут установлены барабан и основной купол. К зиме эти работы будут завершены. В Пещерном храме уже к 1 октября рассчитывают завершить работы по теплоснабжению, а реставрационные и общестроительные процессы продолжатся зимой.

Напомним, исторический собор на месте явления Казанской иконы Божией Матери воссоздается по Указу Президента республики Рустама Минниханова от 4 ноября 2015 года. 21 июля прошлого года состоялась церемония закладки камня в основание собора с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект осуществляется при содействии Республиканского фонда «Возрождение».