13 августа в Парке Горького, Парке Урицкого, Центре семьи Казан и Горкинско-Ометьевском лесу прошли тренировки Зеленого Фитнеса с тематикой «День физкультурника».

В спортивной программе были зарядка в ритме Energy, функциональная тренировка и йога. Кроме спортивных упражнений были ещё и творческие номера, интересные конкурсы, хорошие призы и интерактивные зоны для детей. В Горкинско-Ометьевском лесу участники Зеленого Фитнеса танцевали Сальсу. В Парке Горького с игрой на саксофоне выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов.

День Физкультуринка на Зеленом Фитнесе раскрыл как спортивный, так и творческий потенциал участников мероприятия. Много эмоций, море улыбок и множество классных фотографий! Занимайтесь спортом бесплатно на свежем воздухе в любимых парках города Казани!

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