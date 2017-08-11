Призовой фонд конкурса составляет 1 820 000 рублей, из них 500 000 рублей — гран-при.

На юбилейный Х Всероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия», проводимый в Республике Татарстан, поступило более 2200 работ из 56 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы конкурса. По сравнению с прошлыми годами это рекордное количество работ: так, в 2016 году на конкурс было подано 1850 работ из 52 регионов РФ.



География конкурса ежегодно расширяется. Новыми участниками стали журналисты из Алтайского края, Кировской, Иркутской, Мурманской, Новгородской, Омской, Пензенской, Ярославской областей.



Призовой фонд конкурса составляет 1 820 000 рублей, из них 500 000 рублей — гран-при.



Конкурс проводится по 6 номинациям – «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в Интернет СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 22 августа.



Победители будут приглашены в Казань на торжественную церемонию, которая запланирована на 2 октября 2017 года. В эти дни для гостей и победителей будут проведены творческие мастерские, мастер-классы от известных российских журналистов, насыщенная культурная и экскурсионная программа.

Учредитель и организатор конкурса – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Напомним, данный журналистский конкурс проводится в Республике Татарстан ежегодно в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики на 2014-2020 годы». Основная цель – освещение в СМИ жизни, культуры, традиций народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов и вносящих вклад в развитие культуры и сохранение культурного наследия, сохранение и гармонизацию межэтнического и межконфессионального мира и согласия, укрепление общегражданской солидарности, а также в воспитание молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов.